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20 апреля, 10:17

В Красноярске собака случайно разоблачила скрывавшегося от силовиков хозяина-оппозиционера

Оставлявшего антивоенные надписи жителя Красноярска вычислили по его собаке

<p>Собака. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Собака. Обложка © Telegram / SHOT

В Красноярске правоохранители разоблачили местного оппозиционера, выступавшего против СВО, с помощью его собаки, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Александр К. оставлял антивоенные надписи на местных достопримечательностях, например на территории парка "Красноярские столбы". После этого он отсылал фотоотчёты о своих "подвигах" в проукраинские паблики. На протяжении долгого времени сибиряк стремился сохранить максимальную секретность, однако на одной из фотографий была запечатлена его собака.

Так местным силовикам с помощью пса удалось установить личность вандала-оппозиционера. Теперь в особенностях его протестного "творчества" разбираются следователи. По всей видимости, "художнику" грозят места не столь отдалённые.

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Наталья Исакова
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