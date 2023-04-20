В Красноярске собака случайно разоблачила скрывавшегося от силовиков хозяина-оппозиционера

В Красноярске правоохранители разоблачили местного оппозиционера, выступавшего против СВО, с помощью его собаки, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Александр К. оставлял антивоенные надписи на местных достопримечательностях, например на территории парка "Красноярские столбы". После этого он отсылал фотоотчёты о своих "подвигах" в проукраинские паблики. На протяжении долгого времени сибиряк стремился сохранить максимальную секретность, однако на одной из фотографий была запечатлена его собака.

Так местным силовикам с помощью пса удалось установить личность вандала-оппозиционера. Теперь в особенностях его протестного "творчества" разбираются следователи. По всей видимости, "художнику" грозят места не столь отдалённые.