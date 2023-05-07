Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что киевские власти открыто признали спонсорство украинского терроризма со стороны США.

Таким образом она прокомментировала недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Отвечая на вопрос Yahoo News о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, он заявил, что власти Украины будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы.