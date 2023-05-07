"Прямой удар по Белому дому": Захарова ответила на заявление Киева о планах "убивать россиян"
Захарова заявила, что администрация Байдена спонсирует украинский терроризм
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что киевские власти открыто признали спонсорство украинского терроризма со стороны США.
Таким образом она прокомментировала недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Отвечая на вопрос Yahoo News о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, он заявил, что власти Украины будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы.
"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", — написала Захарова в телеграм-канале.
Telegram / Мария Захарова