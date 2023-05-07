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7 мая, 16:14

"Прямой удар по Белому дому": Захарова ответила на заявление Киева о планах "убивать россиян"

Захарова заявила, что администрация Байдена спонсирует украинский терроризм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что киевские власти открыто признали спонсорство украинского терроризма со стороны США.

Таким образом она прокомментировала недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Отвечая на вопрос Yahoo News о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, он заявил, что власти Украины будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы.

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Ранее Мария Захарова заявила о том, что США вместе с союзниками по НАТО выкормили ещё одну террористическую ячейку — киевский режим. Так она прокомментировала покушение на экс-депутата Госдумы и писателя Захара Прилепина.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков
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