Захарова сменила статус Польши после сноса памятника Благодарности Красной армии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присвоила Польше новый "статус" после сноса памятника Благодарности Красной армии на месте захоронения более 500 советских солдат.

"С этого дня они официально "неблагодарные", — написала она в телеграм-канале.

Напомним, в Глубчице Опольского воеводства Польши снесли памятник Благодарности Красной армии в память о 676 солдатах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город в марте 1945 года. Демонтаж транслировался в прямом эфире.