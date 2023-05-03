На Украине приняли закон "Анти-Пушкин"

Верховная рада одобрила законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Незалежной Александр Ткаченко.

"Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", — написал он в телеграм-канале.

Ткаченко отметил, что предложенный Минкультом Украины и принятый парламентом документ получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин".