КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 12:46

На Украине приняли закон "Анти-Пушкин"

Верховная рада подписала проект закона об упрощении сноса советских памятников

Верховная рада одобрила законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Незалежной Александр Ткаченко.

"Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", — написал он в телеграм-канале.

Ткаченко отметил, что предложенный Минкультом Украины и принятый парламентом документ получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин".

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Напомним, что в 2015 году Киев легализовал снос и уничтожение российских и советских памятников на своей территории. После этого в стране начался варварский демонтаж исторических объектов. Несколько недель назад во Львовской области разобрали ещё шесть советских памятников.

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Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми
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