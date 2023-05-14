Песков: Спецслужбы России учли угрозы Буданова об убийстве россиян

Российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявления начальника ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "по всему миру". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".