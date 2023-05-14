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14 мая, 11:29

Песков: Спецслужбы России учли угрозы Буданова об убийстве россиян

Российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявления начальника ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "по всему миру". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

Напомним, ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы. Его слова раскритиковали читатели Yahoo News, а в Госдепе заявили, что Штаты не поощряют убийство мирных граждан.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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