Песков: Спецслужбы России учли угрозы Буданова об убийстве россиян
Российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявления начальника ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "по всему миру". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Напомним, ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы. Его слова раскритиковали читатели Yahoo News, а в Госдепе заявили, что Штаты не поощряют убийство мирных граждан.