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8 мая, 18:22

В Госдепе отреагировали на угрозы главы украинской разведки "убивать россиян"

Госдеп о словах Буданова: США не поощряют убийство мирных граждан

На слова начальника ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян отреагировали в США. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Штаты не поощряют убийства мирных граждан.

"Мы предельно ясно заявляли, что мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь", — заявил он во время брифинга для журналистов.

Песков: РФ следит за реакцией Запада на заявление Киева о планах убивать россиян

Песков: РФ следит за реакцией Запада на заявление Киева о планах убивать россиян

Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы. Его слова раскритиковали читатели Yahoo News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его высказывание чудовищным.

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Unsplash

Илья Суриков
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