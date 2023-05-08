В Госдепе отреагировали на угрозы главы украинской разведки "убивать россиян"
Госдеп о словах Буданова: США не поощряют убийство мирных граждан
На слова начальника ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян отреагировали в США. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Штаты не поощряют убийства мирных граждан.
"Мы предельно ясно заявляли, что мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь", — заявил он во время брифинга для журналистов.
Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы. Его слова раскритиковали читатели Yahoo News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его высказывание чудовищным.
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