Песков: РФ следит за реакцией Запада на заявление Киева о планах убивать россиян

Россия будет внимательно отслеживать реакцию Запада на заявления украинских властей о готовности убивать россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона, особенно Вашингтона. Ибо невозможно представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения", — сказал представитель Кремля.

Песков осудил и назвал чудовищным недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Как он добавил, подобные высказывания являются прямым подтверждением того, что Киев стал не просто спонсором, а непосредственным организатором террористических актов.