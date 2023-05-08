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8 мая, 09:09

Песков: РФ следит за реакцией Запада на заявление Киева о планах убивать россиян

Россия будет внимательно отслеживать реакцию Запада на заявления украинских властей о готовности убивать россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона, особенно Вашингтона. Ибо невозможно представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения", — сказал представитель Кремля.

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Песков осудил и назвал чудовищным недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Как он добавил, подобные высказывания являются прямым подтверждением того, что Киев стал не просто спонсором, а непосредственным организатором террористических актов.

Ранее Буданов, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы. Читатели Yahoo News предрекли Буданову ужасную судьбу после резонансного высказывания.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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