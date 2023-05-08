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8 мая, 08:48

В Кремле прокомментировали угрозы главы военной разведки Украины "убивать россиян"

Песков: Заявление Буданова подтверждает правильность решения Путина начать СВО

Заявление главы ГУ разведки Минобороны Украины о том, что Киев будет стремиться "убивать русских", подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это заявление господина Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать СВО", — сказал Песков.

Он добавил, что Россия решительно осуждает такие заявления и есть "специальные службы, которые будут делать всё что должно на фоне таких заявлений". Песков подчеркнул, что у него нет на этот счёт сомнений.

Главе военной разведки Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских

Главе военной разведки Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что киевские власти открыто признали спонсорство украинского терроризма со стороны США. Таким образом она прокомментировала недавнее заявление Буданова.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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