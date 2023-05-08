В Кремле прокомментировали угрозы главы военной разведки Украины "убивать россиян"

Заявление главы ГУ разведки Минобороны Украины о том, что Киев будет стремиться "убивать русских", подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия решительно осуждает такие заявления и есть "специальные службы, которые будут делать всё что должно на фоне таких заявлений". Песков подчеркнул, что у него нет на этот счёт сомнений.