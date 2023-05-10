Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм
Угрозы начальника Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова "убивать россиян по всему миру" могут быть квалифицированы только как терроризм и экстремизм. Такое мнение озвучила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделённое полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может", — убеждена она.
Напомним, что ранее Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова чудовищными и заявил, что подобные высказывания подтверждают необходимость проведения специальной военной операции. А вот в американском Госдепе отреагировали на шокирующее заявление Буданова весьма сдержанно.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев