Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

Угрозы начальника Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова "убивать россиян по всему миру" могут быть квалифицированы только как терроризм и экстремизм. Такое мнение озвучила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделённое полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может", — убеждена она.