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10 мая, 13:00

Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

Угрозы начальника Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова "убивать россиян по всему миру" могут быть квалифицированы только как терроризм и экстремизм. Такое мнение озвучила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделённое полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может", убеждена она.

Главе военной разведки Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских

Главе военной разведки Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских

Напомним, что ранее Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова чудовищными и заявил, что подобные высказывания подтверждают необходимость проведения специальной военной операции. А вот в американском Госдепе отреагировали на шокирующее заявление Буданова весьма сдержанно.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Марина Калегина
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