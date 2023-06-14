Украинцы просят установить памятник растерзавшей россиянина акуле-убийце
В Киеве предложили установить памятник акуле, растерзавшей россиянина в Египте
Петиция с предложением поставить памятник акуле, убившей российского туриста в Египте, появилась на сайте Киевской городской государственной администрации.
Автором инициативы является некто Мирослав Латык. Он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на набережной или одной из площадей исторического центра. Латык считает, что такой монумент будет иметь историческую, культурную и идеологическую ценность для страны и города, увековечив акулу, которая съела россиянина.
К моменту написания заметки у петиции 1486 подписей из 6000 необходимых.
8 июня в Хургаде 23-летний российский турист погиб от нападения акулы. После этого хищника удалось поймать, но пляж всё ещё закрыт для посещения.
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