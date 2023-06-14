Украинцы просят установить памятник растерзавшей россиянина акуле-убийце

Автором инициативы является некто Мирослав Латык. Он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на набережной или одной из площадей исторического центра. Латык считает, что такой монумент будет иметь историческую, культурную и идеологическую ценность для страны и города, увековечив акулу, которая съела россиянина.