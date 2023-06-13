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13 июня, 11:15

В Киеве заявили, что Запад в начале конфликта призывал "убивать как можно больше россиян"

Резников: Запад в начале конфликта призывал "убивать как можно больше россиян"

Страны Запада в начале украинского конфликта вместо предоставления военной помощи сказали Киеву рыть окопы и "убивать как можно больше россиян, прежде чем всё закончится". Об этом сообщает журнал Foreign Affairs со ссылкой на главу Минобороны Незалежной Алексея Резникова.

"Мы спросили: "Можно нам [ПЗРК] Stinger?" Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем всё закончится", — сказал украинский министр, передаёт RT.

Также уточняется, что в начале конфликта на Украине западная военная помощь Киеву была ограничена.

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Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов призывали убивать русских по всему миру. Также об этом заявлял глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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