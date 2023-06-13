ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ

Украинские войска несут тяжёлые потери при попытках вести контрнаступление. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на аналитиков.

По данным экспертов, ВСУ получают серьёзный урон из-за атак на российские бункеры, траншеи, минные поля и огневые точки. Есть потери как в живой силе, так и в переданной Киеву западной технике. При этом нет никаких признаков серьёзного прорыва российской обороны.