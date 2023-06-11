В Кремле отметили героизм отражающих контрнаступление ВСУ бойцов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко отметил героизм и упорство российских военнослужащих во время украинского контрнаступления. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Дело всё в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются", — сказал Песков.