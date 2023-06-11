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11 июня, 12:35

В Кремле отметили героизм отражающих контрнаступление ВСУ бойцов

Песков заявил, что Кремль видит героизм отражающих контрнаступление ВСУ бойцов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко отметил героизм и упорство российских военнослужащих во время украинского контрнаступления. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Дело всё в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются", — сказал Песков.

Путин назвал трагедией потери Украины и возложил ответственность на Киев

Путин назвал трагедией потери Украины и возложил ответственность на Киев

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Кстати, провал украинского контрнаступления российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Путин уточнил, что в ходе интенсивных боёв, которые продолжаются уже на протяжении нескольких дней, противнику так и не удалось достичь успеха. По его словам, потери украинской стороны при наступлении значительно превышают соотношение 3 к 1.

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО

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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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