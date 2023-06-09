Путин: Потери ВСУ при наступлении значительно превышают соотношение 3 к 1

Вооружённые силы Украины при безуспешной попытке контрнаступления несут огромные потери — их соотношение значительно превышает "классический показатель" в три к одному. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа.

"В эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это такая классика, но в данном случае значительно превышает этот классический показатель. Цифры впечатляют", — отметил глава государства.

Он назвал эти огромные потери ВСУ трагедией, ответственность за которую целиком и полностью несут киевские власти.