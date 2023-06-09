Путин: Потери ВСУ при наступлении значительно превышают соотношение 3 к 1
Вооружённые силы Украины при безуспешной попытке контрнаступления несут огромные потери — их соотношение значительно превышает "классический показатель" в три к одному. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа.
"В эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это такая классика, но в данном случае значительно превышает этот классический показатель. Цифры впечатляют", — отметил глава государства.
Он назвал эти огромные потери ВСУ трагедией, ответственность за которую целиком и полностью несут киевские власти.
Напомним, сегодня, 9 июня, президент России Владимир Путин подтвердил корреспонденту Лайфа, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Ранее об этом заявил также глава Минобороны Сергей Шойгу: он подтвердил, что манёвр оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, только за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. А 8 июня стало известно о ещё одной провальной попытке украинских войск прорвать российскую оборону.
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