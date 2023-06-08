Шойгу рассказал о провальной попытке ВСУ прорвать российскую оборону

Вооружённые силы Украины в ночь на 8 июня попытались совершить прорыв обороны ВС РФ, однако российские войска обнаружили противника и нанесли по нему превентивный удар. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны. Противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", — отметил министр.

По его словам, ВС РФ остановили ВСУ на всех четырёх направлениях, противник отошёл с большими потерями.