Шойгу рассказал о провальной попытке ВСУ прорвать российскую оборону
Шойгу: ВСУ ночью пытались прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении
Вооружённые силы Украины в ночь на 8 июня попытались совершить прорыв обороны ВС РФ, однако российские войска обнаружили противника и нанесли по нему превентивный удар. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны. Противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", — отметил министр.
По его словам, ВС РФ остановили ВСУ на всех четырёх направлениях, противник отошёл с большими потерями.
Напомним, 6 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. При этом в Киеве ещё вчера отрицали начало масштабного контрнаступления.
ТАСС / Вадим Савицкий