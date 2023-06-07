Медведев: Нужно остановить врага и самим начать наступление

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начало контрнаступления ВСУ, которое Киев так долго анонсировал. По мнению политика, у украинских властей не было выбора, поскольку нужно оправдывать деньги и оружие, которое поставляет Запад.

При этом Медведев добавил, что России не стоит недооценивать противника и не стоит забывать, что Украина и Запад готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому нужно остановить ВСУ и самим начать наступление, подчеркнул зампред Совбеза.

"У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И, конечно, моральное превосходство. Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", — написал Медведев в телеграм-канале.