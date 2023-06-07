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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 07:28
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Медведев: Нужно остановить врага и самим начать наступление

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начало контрнаступления ВСУ, которое Киев так долго анонсировал. По мнению политика, у украинских властей не было выбора, поскольку нужно оправдывать деньги и оружие, которое поставляет Запад.

При этом Медведев добавил, что России не стоит недооценивать противника и не стоит забывать, что Украина и Запад готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому нужно остановить ВСУ и самим начать наступление, подчеркнул зампред Совбеза.

"У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И, конечно, моральное превосходство. Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", — написал Медведев в телеграм-канале.

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Кстати, ранее Медведев счёл фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. По его словам, промышленность выпускает военную технику впечатляющими темпами, только в 2023 году было произведено свыше 600 танков.

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Vk / Дмитрий Медведев

Александра Вишнякова
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