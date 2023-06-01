Медведев: "Осиное гнездо" террористического киевского режима нужно уничтожить
Террористический режим, который сложился на Украине, должен быть уничтожен, как осиное гнездо. В противном случае оттуда будет идти постоянная угроза. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области.
Медведев сравнил киевский режим с осиным гнездом и заявил, что его нужно истребить. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
По его словам, СВО в значительной степени уже превратилась в контртеррористическую борьбу, так как российские бойцы, по сути, "сражаются с террористами, которые убивают наших людей". С такими боевиками договариваться бессмысленно, их нужно попросту ликвидировать, убеждён зампред Совбеза.
"Они должны быть уничтожены. Причём не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, он должен быть уничтожен. <...> Как вы знаете, с террористами любое государство не договаривается, террористов нужно уничтожать", — подчеркнул Медведев.
А ранее Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Владимир Зеленский. Вместе с тем он оценил предлагаемые рядом стран мирные планы: по его словам, "все их нужно изучать".
Кадр из видео Telegram / Дмитрий Медведев