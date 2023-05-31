В Кремле не стали комментировать резкие слова Медведева о британских чиновниках

В Кремле не комментируют слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про "законную цель" Москвы в лице любого британского чиновника. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставляю это без комментариев", — отметил он, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле точку зрения Медведева.