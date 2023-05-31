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31 мая, 10:22

В Кремле не стали комментировать резкие слова Медведева о британских чиновниках

В Кремле не комментируют слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про "законную цель" Москвы в лице любого британского чиновника. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставляю это без комментариев", — отметил он, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле точку зрения Медведева.

Медведев назвал Великобританию извечным врагом России

Медведев назвал Великобританию извечным врагом России

Ранее Медведев заявил, что любой британский чиновник может рассматриваться как "законная военная цель", поскольку Лондон ведёт против Москвы необъявленную войну. Так политик ответил на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли, который после атаки дронов на Москву заявил, что Киев имеет право совершать военные операции против РФ за пределами своей территории.

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Иван Косицын
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