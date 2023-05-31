Медведев заявил, что Лондон де-факто ведёт против Москвы необъявленную войну
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для РФ
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой британский чиновник может рассматриваться как "законная военная цель", поскольку Лондон ведёт против Москвы необъявленную войну. Об этом политик написал в "Твиттере".
"Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведёт против России необъявленную войну", — подчеркнул Медведев.
В таком случае, продолжил он, любой из должностных лиц Британии "как военных, так и гражданских, содействующих войне, может рассматриваться как законная военная цель". Так Медведев ответил на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли, который после атаки дронов на Москву заявил, что Киев имеет право совершать военные операции против РФ за пределами своей территории.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
VK / Дмитрий Медведев