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31 мая, 06:25

Медведев назвал Великобританию извечным врагом России

Великобритания является извечным врагом России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Твиттере".

"Бестолковые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал он.

Так политик прокомментировал заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли о законном праве Киева проецировать свою силу за пределами своих границ с целью "подорвать способность России проецировать силу на саму Украину". Британский министр также подчеркнул, что военные объекты, находящиеся за пределами Незалежной, — часть её самообороны.

Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Кеннеди из-за слов о "смертях россиян"

Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Кеннеди из-за слов о "смертях россиян"

Ранее Медведев заявил, что Европа сошла с ума, а США пытаются уничтожить Россию. По его словам, Вашингтон действует исходя из своих прагматических интересов, зарабатывает деньги, но сам не воюет.

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VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук
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