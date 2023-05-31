Медведев назвал Великобританию извечным врагом России

Великобритания является извечным врагом России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Твиттере".

"Бестолковые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал он.

Так политик прокомментировал заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли о законном праве Киева проецировать свою силу за пределами своих границ с целью "подорвать способность России проецировать силу на саму Украину". Британский министр также подчеркнул, что военные объекты, находящиеся за пределами Незалежной, — часть её самообороны.