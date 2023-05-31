Медведев назвал Великобританию извечным врагом России
Великобритания является извечным врагом России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Твиттере".
"Бестолковые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал он.
Так политик прокомментировал заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли о законном праве Киева проецировать свою силу за пределами своих границ с целью "подорвать способность России проецировать силу на саму Украину". Британский министр также подчеркнул, что военные объекты, находящиеся за пределами Незалежной, — часть её самообороны.
Ранее Медведев заявил, что Европа сошла с ума, а США пытаются уничтожить Россию. По его словам, Вашингтон действует исходя из своих прагматических интересов, зарабатывает деньги, но сам не воюет.
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