Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Кеннеди из-за слов о "смертях россиян"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не удивился словам американского сенатора Линдси Грэма, порадовавшегося удачным вложениям США в "смерть россиян". Российский политик напомнил, что и в самой Америке убийство — обычный метод расправляться с неугодными.

"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", — написал он в телеграм-канале.