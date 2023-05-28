Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Кеннеди из-за слов о "смертях россиян"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не удивился словам американского сенатора Линдси Грэма, порадовавшегося удачным вложениям США в "смерть россиян". Российский политик напомнил, что и в самой Америке убийство — обычный метод расправляться с неугодными.
"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", — написал он в телеграм-канале.
Медведев посоветовал Грэму вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса и других.
Напомним, Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян "лучшей тратой денег, которая когда-либо" была сделана США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией.
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