Одна из инвестиций США привела ко Второй мировой войне и холокосту. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма, который назвал "смерть россиян" самой удачной тратой денег Вашингтона.

По словам Захаровой, в ходе Нюрнбергского трибунала министр экономики фашисткой Германии Ялмар Шахт заявил о том, что спонсирование Третьего рейха шло в том числе из-за рубежа. Деньги Берлин получал от двух крупнейших американских компаний: Ford и General Motors. С Шахтом была заключена негласная сделка — свобода в обмен на молчание — и, несмотря на протесты советских представителей, он вышел на свободу и прожил до 93 лет, отметила дипломат.

Захарова добавила, что Генри Форд был кавалером Большого креста ордена заслуг Германского орла, а его заводы в Третьем рейхе производили до 70 тысяч грузовиков в год для нужд вермахта. Более того, для этого использовался труд заключённых концлагеря Освенцим. General Motors владел немецким производителем автомобилей Opel, который, по словам исследователя Брэдфорда Снелла, был для "нацистской военной машины гораздо важнее, чем швейцарские банки".

Кроме того, компания Kodak на своём заводе в Германии производила взрыватели для авиабомб, используя труд военнопленных. Завод Coca-Cola в Кёльне снабжал газировкой солдат вермахта, а напиток Fanta и вовсе появился в нацистской Германии. Сотрудничали с гитлеровцами и нефтяная корпорация Standard Oil, техногигант IBM, а также Национальный банк "Чейз", который сейчас называется JPMorgan Chase & Co.

"Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра", — заключила Захарова.