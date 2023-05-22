Захарова в ответ Зеленскому указала на причастность США к Хиросиме и Артёмовску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского, сравнившего пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артёмовском. Дипломат обратила внимание на то, что к обоим событиям причастны США.

"Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом", — написала Захарова в телеграм-канале.