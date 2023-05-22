Захарова в ответ Зеленскому указала на причастность США к Хиросиме и Артёмовску
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского, сравнившего пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артёмовском. Дипломат обратила внимание на то, что к обоим событиям причастны США.
"Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом", — написала Захарова в телеграм-канале.
На полях G7 Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артёмовском. По словам украинского лидера, фотографии разрушенного японского города "действительно напоминают" ему о Бахмуте (украинское название Артёмовска).
Напомним, 20 мая российские военные полностью взяли Артёмовск. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив в этом заслугу бойцов ЧВК "Вагнер", а также авиации и артиллеристов Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня. На саммите G7 Зеленский подтвердил, что Киев действительно потерял город. Однако спустя пару часов пресс-секретарь украинского президента дал опровержение. Позже и сам Зеленский заявил, что России якобы пока не удалось взять под свой контроль всю территорию города. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что украинский президент либо лукавит, либо попросту не в курсе ситуации.
t.me / Мария Захарова