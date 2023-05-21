Команда Зеленского сменила версию и опровергла его же признание о сдаче Артёмовска
Пресс-секретарь Зеленского опроверг его признание о потере Артёмовска
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров попытался оправдать лидера Незалежной и опровергнуть его слова о том, что Артёмовск полностью перешёл под контроль российских войск.
На брифинге журналист задал вопрос: "Бахмут всё ещё под контролем Украины?" После чего прозвучала вторая реплика: "РФ заявляет, что взяли Бахмут". Никифоров утверждает, что Зеленский ответил именно на вторую часть вопроса.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Джо Байденом на саммите G7 в Японии ответил на вопрос журналистов о Бахмуте. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
"Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте. Вопрос репортёра: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом, президент опроверг взятие Бахмута", — написал пресс-секретарь Зеленского на своих страницах в соцсетях.
Напомним, ранее на встрече с американским лидером Джо Байденом на саммите "Большой семёрки" в Японии глава Незалежной Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Киев действительно потерял Артёмовск (украинское название — Бахмут). До этого о полном освобождении города сообщало Министерство обороны России. Цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск. Бои за город шли 224 дня.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld