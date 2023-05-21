Команда Зеленского сменила версию и опровергла его же признание о сдаче Артёмовска

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров попытался оправдать лидера Незалежной и опровергнуть его слова о том, что Артёмовск полностью перешёл под контроль российских войск.

На брифинге журналист задал вопрос: "Бахмут всё ещё под контролем Украины?" После чего прозвучала вторая реплика: "РФ заявляет, что взяли Бахмут". Никифоров утверждает, что Зеленский ответил именно на вторую часть вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Джо Байденом на саммите G7 в Японии ответил на вопрос журналистов о Бахмуте. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official