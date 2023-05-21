Регион

Уведомления отключены

20 мая, 21:59

Путин поздравил освободителей Артёмовска с завершением операции по взятию города

Путин поздравил группу "Вагнер" и ВС РФ с освобождением Артёмовска

Глава государства Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска (украинское название — Бахмут). Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска", — сообщили в пресс-службе.

В освобождённом Артёмовске водружены флаги России

В освобождённом Артёмовске водружены флаги России

Напомним, сегодня Минобороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска (украинское название — Бахмут). В ведомстве подчеркнули, что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск.

Обложка ©

Kremlin / Пресс-служба мэра Москвы

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • ЧВК "Вагнер"
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров