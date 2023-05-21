Зеленский признал, что Украина потеряла Артёмовск
Reuters: Зеленский признал, что ВСУ не контролируют Артёмовск
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев потерял Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом он заявил на встрече с лидером США Джо Байденом на саммите G7 в Японии, сообщает Reuters.
"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", — ответил Зеленский на вопрос остается ли город под контролем ВСУ.
Ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска. В ведомстве подчеркнули, что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск.
ТАСС / AP