Зеленский признал, что Украина потеряла Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев потерял Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом он заявил на встрече с лидером США Джо Байденом на саммите G7 в Японии, сообщает Reuters.

"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", — ответил Зеленский на вопрос остается ли город под контролем ВСУ.