Регион

Уведомления отключены

21 мая, 06:27

Зеленский признал, что Украина потеряла Артёмовск

Reuters: Зеленский признал, что ВСУ не контролируют Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев потерял Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом он заявил на встрече с лидером США Джо Байденом на саммите G7 в Японии, сообщает Reuters.

"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", — ответил Зеленский на вопрос остается ли город под контролем ВСУ.

Путин поздравил освободителей Артёмовска с завершением операции по взятию города

Путин поздравил освободителей Артёмовска с завершением операции по взятию города

Ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска. В ведомстве подчеркнули, что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров