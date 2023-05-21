Зеленский признал, что Украина потеряла Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев потерял Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом он заявил на встрече с лидером США Джо Байденом на саммите G7 в Японии, сообщает Reuters.

"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", — ответил Зеленский на вопрос остаётся ли город под контролем ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска. В ведомстве подчеркнули, что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск. Глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что бои за город шли 224 дня. Также он сообщил, что до 25 мая бойцы осмотрят Артёмовск, создадут рубежи обороны, после чего передадут Артёмовск Минобороны, а сами выйдут в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.