Украинский президент Владимир Зеленский уехал на саммит "Большой семёрки" (G7) в Японию, несмотря на тяжёлое положение ВСУ и потерю Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом написал в своей статье для китайского издания Asia Times американский журналист Стивен Брайен.

"Странно то, что Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиме, Япония, как раз в тот момент, когда завершилось одно из самых важных сражений на Украине", — отмечает автор.