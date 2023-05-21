В США сочли странным побег Зеленского с Украины во время ключевой битвы
AT: Визит Зеленского в Японию на фоне главных боёв за Артёмовск выглядит странно
Украинский президент Владимир Зеленский уехал на саммит "Большой семёрки" (G7) в Японию, несмотря на тяжёлое положение ВСУ и потерю Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом написал в своей статье для китайского издания Asia Times американский журналист Стивен Брайен.
"Странно то, что Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиме, Япония, как раз в тот момент, когда завершилось одно из самых важных сражений на Украине", — отмечает автор.
По словам Брайена, у него есть ощущение, что Киев ждут серьёзные политические потрясения, которые могут изменить курс страны.
Напомним, накануне российские военные полностью взяли Артёмовск. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив в этом заслугу бойцов ЧВК "Вагнер", а также авиации и артиллеристов Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня. В воскресенье Зеленский подтвердил, что Киев действительно потерял город. Однако спустя пару часов пресс-секретарь украинского президента дал опровержение. Позже и сам Зеленский заявил, что России якобы пока не удалось взять под свой контроль всю территорию города. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что украинский президент либо лукавит, либо попросту не в курсе ситуации.
ТАСС / AP