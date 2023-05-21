Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявление украинского президента Владимира Зеленского об Артёмовске. Глава Незалежной заявлял, что имеет чёткое представление о происходящем на территории города, отметив, что там якобы всё ещё остаются бойцы ВСУ.

"В населённом пункте Бахмут [украинское название Артёмовска] нет ни одного украинского военного. <...> Владимир Саныч лукавит либо не в курсе, что происходит на земле", — опубликовала пресс-служба Пригожина его аудиосообщение.

По его словам, территория Артёмовска взята под контроль российскими силами полностью, по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра.