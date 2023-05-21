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Опубликовано 21 мая 2023, 13:07
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Пригожин разоблачил ложь Зеленского об остатках ВСУ в Артёмовске

Пригожин опроверг слова Зеленского о бойцах ВСУ в Артёмовске

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявление украинского президента Владимира Зеленского об Артёмовске. Глава Незалежной заявлял, что имеет чёткое представление о происходящем на территории города, отметив, что там якобы всё ещё остаются бойцы ВСУ.

"В населённом пункте Бахмут [украинское название Артёмовска] нет ни одного украинского военного. <...> Владимир Саныч лукавит либо не в курсе, что происходит на земле", — опубликовала пресс-служба Пригожина его аудиосообщение.

По его словам, территория Артёмовска взята под контроль российскими силами полностью, по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра.

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Как уже писал Лайф, российские военные полностью взяли Артёмовск. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ, отметив в этом заслугу бойцов ЧВК "Вагнер", а также артиллеристов и авиации Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня. Сегодня Зеленский подтвердил, что украинская сторона действительно потеряла город. Уже спустя пару часов пресс-секретарь украинского президента дал опровержение. Позже и сам Зеленский заверил, что России якобы пока не удалось захватить всю территорию города.

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Flickr / President Of Ukraine

Николь Вербер
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