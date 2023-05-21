Пригожин разоблачил ложь Зеленского об остатках ВСУ в Артёмовске
Пригожин опроверг слова Зеленского о бойцах ВСУ в Артёмовске
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявление украинского президента Владимира Зеленского об Артёмовске. Глава Незалежной заявлял, что имеет чёткое представление о происходящем на территории города, отметив, что там якобы всё ещё остаются бойцы ВСУ.
"В населённом пункте Бахмут [украинское название Артёмовска] нет ни одного украинского военного. <...> Владимир Саныч лукавит либо не в курсе, что происходит на земле", — опубликовала пресс-служба Пригожина его аудиосообщение.
По его словам, территория Артёмовска взята под контроль российскими силами полностью, по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра.
Как уже писал Лайф, российские военные полностью взяли Артёмовск. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ, отметив в этом заслугу бойцов ЧВК "Вагнер", а также артиллеристов и авиации Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня. Сегодня Зеленский подтвердил, что украинская сторона действительно потеряла город. Уже спустя пару часов пресс-секретарь украинского президента дал опровержение. Позже и сам Зеленский заверил, что России якобы пока не удалось захватить всю территорию города.