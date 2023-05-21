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Опубликовано 21 мая 2023, 10:26
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Армия России уничтожила мост для переброски подкреплений ВСУ в Артёмовск

ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск

Российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Красное, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции нашим бойцам удалось поразить склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении Артёмовска благодаря действиям бойцов ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск. По словам главы группировки Евгения Пригожина, бои за территорию шли 224 дня. Кстати, сегодня о потере города сообщил и украинский лидер Владимир Зеленский. Вот только спустя несколько часов его же команда дала этому опровержение.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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