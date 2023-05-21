Армия России уничтожила мост для переброски подкреплений ВСУ в Артёмовск
ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск
Российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Красное, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции нашим бойцам удалось поразить склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении Артёмовска благодаря действиям бойцов ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск. По словам главы группировки Евгения Пригожина, бои за территорию шли 224 дня. Кстати, сегодня о потере города сообщил и украинский лидер Владимир Зеленский. Вот только спустя несколько часов его же команда дала этому опровержение.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ