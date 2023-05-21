Армия России уничтожила мост для переброски подкреплений ВСУ в Артёмовск

Российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Красное, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.