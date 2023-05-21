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21 мая, 03:39

Группировка "Центр" нанесла поражение двум бригадам и полку ВСУ

Группировка "Центр" нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Группировка Вооружённых сил РФ "Центр" вскрыла перемещения двух украинских бригад и одного полка ВСУ и нанесла им огневое поражение. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он уточнил, что произошло это на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества.

"Вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понёс значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова РИА "Новости".

Савчук добавил, что позиции украинских военных поражены на Краснолиманском направлении расчётом реактивной системы залпового огня "Смерч". Кроме того, артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и миномётов противника. В районах населённых пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва авиация ударила по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника.

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t.me / Минобороны РФ

Арина Родионова
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