Президент Украины Владимир Зеленский ушёл от ответа на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ, заявив, что Россия "почувствует" это.

"Извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление", — сказал он в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в японской Хиросиме.