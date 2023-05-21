Зеленский ушёл от ответа на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский ушёл от ответа на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ, заявив, что Россия "почувствует" это.
"Извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление", — сказал он в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в японской Хиросиме.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Незалежную ждёт "ужасная цена" за контрнаступление. По его словам, Запад завышает свои ожидания по поводу способностей Киева.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky