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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 12:53
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Зеленский ушёл от ответа на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ушёл от ответа на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ, заявив, что Россия "почувствует" это.

"Извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление", сказал он в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в японской Хиросиме.

В США раскрыли намерения Киева подготовить Запад к провалу контрнаступления
В США раскрыли намерения Киева подготовить Запад к провалу контрнаступления

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Незалежную ждёт "ужасная цена" за контрнаступление. По его словам, Запад завышает свои ожидания по поводу способностей Киева.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Матвей Константинов
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