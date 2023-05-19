В США раскрыли намерения Киева подготовить Запад к провалу контрнаступления

В Киеве заведомо снижают важность возможного контрнаступления, подготавливая партнёров к грядущему провалу. Об этом заявил профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац.

Как подчеркнул профессор, киевские власти идут на такую хитрость, чтобы обеспечить себе положительную реакцию западных партнёров на даже самые незначительные "достижения". Обеспечить её, уточняет Кац, Украина пытается тем, что специально занижает значение контрнаступления ВСУ.

Он также напомнил о заявлении главы Миссии Украины при НАТО Натальи Галибаренко, которая заявила, что контрнаступление не сможет определить ход военных действий.

"Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это [наступление] будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал", — сказал Кац журналу Newsweek.