Балицкий: ВСУ упустили шанс организовать контрнаступление в Запорожской области
ВСУ упустили возможность организовать контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, отметив, что сейчас у украинских военных нет никаких шансов на успех. Он также добавил, что нынешняя готовность противника к контрнаступлению достаточно низкая.
"Если сравнивать с осенним периодом… у нас есть всё необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления. С высокой долей вероятности они [ВСУ] потеряли свой шанс это сделать осенью", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Как он указал, ВС РФ сейчас готовы сдержать любой натиск противника. Также Балицкий отметил, что пока нет необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.
В Киеве и на Западе уже длительное время муссируется тема "контрнаступления". В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. При этом в середине месяца он уточнил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.
t.me / V_Zelenskiy_official