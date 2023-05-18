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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 11:51
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Балицкий: ВСУ упустили шанс организовать контрнаступление в Запорожской области

ВСУ упустили возможность организовать контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, отметив, что сейчас у украинских военных нет никаких шансов на успех. Он также добавил, что нынешняя готовность противника к контрнаступлению достаточно низкая.

"Если сравнивать с осенним периодом… у нас есть всё необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления. С высокой долей вероятности они [ВСУ] потеряли свой шанс это сделать осенью", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

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Как он указал, ВС РФ сейчас готовы сдержать любой натиск противника. Также Балицкий отметил, что пока нет необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

В Киеве и на Западе уже длительное время муссируется тема "контрнаступления". В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. При этом в середине месяца он уточнил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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