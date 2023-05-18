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18 мая, 06:11

Аналитик Мэтрик назвал главный признак начала контрнаступления ВСУ

BI: Концентрация западной техники станет признаком начала наступления ВСУ

Сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик назвал главный признак начала украинского контрнаступления. Это военный эксперт обсудил с журналистами Business Insider.

"Настоящим признаком украинского наступления станет использование западной бронетехники", — уверен Мэтрик.

Он уточнил, что главным предвестником начала контрнаступления будет большое количество сосредоточенного на передовой оружия и тяжёлой бронетехники с Запада, в том числе БМП, бронированных разведывательных машин, танков и бронетранспортёров. При этом пока не известно, по силам ли Украине реализовать свой план. Но Киев официально объявит о контрнаступлении в тот момент, когда его начало станет очевидным для всех, считает эксперт.

На Украине заявили о нехватке оружия для контрнаступления

На Украине заявили о нехватке оружия для контрнаступления

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала контрнаступления. При этом меньше недели назад он уже просил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к операции. По мнению авторов портала Asia Times, наступление Киева закончится провалом по причине отсутствия неожиданности.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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