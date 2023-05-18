Аналитик Мэтрик назвал главный признак начала контрнаступления ВСУ

Сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик назвал главный признак начала украинского контрнаступления. Это военный эксперт обсудил с журналистами Business Insider.

"Настоящим признаком украинского наступления станет использование западной бронетехники", — уверен Мэтрик.

Он уточнил, что главным предвестником начала контрнаступления будет большое количество сосредоточенного на передовой оружия и тяжёлой бронетехники с Запада, в том числе БМП, бронированных разведывательных машин, танков и бронетранспортёров. При этом пока не известно, по силам ли Украине реализовать свой план. Но Киев официально объявит о контрнаступлении в тот момент, когда его начало станет очевидным для всех, считает эксперт.