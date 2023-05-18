Аналитик Мэтрик назвал главный признак начала контрнаступления ВСУ
BI: Концентрация западной техники станет признаком начала наступления ВСУ
Сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик назвал главный признак начала украинского контрнаступления. Это военный эксперт обсудил с журналистами Business Insider.
"Настоящим признаком украинского наступления станет использование западной бронетехники", — уверен Мэтрик.
Он уточнил, что главным предвестником начала контрнаступления будет большое количество сосредоточенного на передовой оружия и тяжёлой бронетехники с Запада, в том числе БМП, бронированных разведывательных машин, танков и бронетранспортёров. При этом пока не известно, по силам ли Украине реализовать свой план. Но Киев официально объявит о контрнаступлении в тот момент, когда его начало станет очевидным для всех, считает эксперт.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала контрнаступления. При этом меньше недели назад он уже просил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к операции. По мнению авторов портала Asia Times, наступление Киева закончится провалом по причине отсутствия неожиданности.
t.me / V_Zelenskiy_official