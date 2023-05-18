Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

"Должен сказать, самая большая дезинформация — этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство", — отметил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Напомним, в Киеве и на Западе не первый месяц муссируется тема "контрнаступления". 3 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. При этом в середине мая он уточнил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.