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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 08:52
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Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что заявления Киева о контрнаступлении — это дезинформация, чтобы "накрутить украинцев и продолжать противостояние".

"Должен сказать, самая большая дезинформация — этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство", отметил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Зеленский пожаловался на неготовность атаковать Россию
Зеленский пожаловался на неготовность атаковать Россию

Напомним, в Киеве и на Западе не первый месяц муссируется тема "контрнаступления". 3 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. При этом в середине мая он уточнил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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