Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал "смерть россиян" самой удачной тратой денег США. Лидер Незалежной поблагодарил американца за помощь армии страны.

"Русские умирают. <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", — произносит Грэм на видео, распространённом пресс-службой Зеленского.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрёк Украине поражение в битве с лучшими войсками РФ. По его словам, солдаты ждут, пока ВСУ израсходуют последние силы на "бессмысленное контрнаступление", после чего "будут главенствовать на поле боя".