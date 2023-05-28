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28 мая, 02:01

Сенатор Грэм назвал "смерть россиян" самой удачной тратой денег США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал "смерть россиян" самой удачной тратой денег США. Лидер Незалежной поблагодарил американца за помощь армии страны.

"Русские умирают. <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", — произносит Грэм на видео, распространённом пресс-службой Зеленского.

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В США назвали следующий город, который сдадут ВСУ

В свою очередь бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрёк Украине поражение в битве с лучшими войсками РФ. По его словам, солдаты ждут, пока ВСУ израсходуют последние силы на "бессмысленное контрнаступление", после чего "будут главенствовать на поле боя".

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Twitter / Lindsey Graham

Лариса Сафронова
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