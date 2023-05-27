В США предрекли Украине поражение в битве с лучшими войсками РФ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ столкнутся с лучшими войсками РФ
ВСУ после истощения своих последних сил столкнутся с наилучшими российскими войсками. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", — отметил военный эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Макгрегор добавил, что российские войска ждут, пока ВСУ израсходуют последние силы на "бессмысленное контрнаступление", после чего "будут главенствовать на поле боя".
Ранее Макгрегор заявил, что США лишили Россию выбора в украинском вопросе. Вашингтон, по мнению полковника, мог избежать подобной ситуации и призвать Киев прекратить дискриминировать русскоязычное население.
ТАСС / Станислав Красильников