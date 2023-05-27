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Регион
Опубликовано 27 мая 2023, 12:59
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В США предрекли Украине поражение в битве с лучшими войсками РФ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ столкнутся с лучшими войсками РФ

ВСУ после истощения своих последних сил столкнутся с наилучшими российскими войсками. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", — отметил военный эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Макгрегор добавил, что российские войска ждут, пока ВСУ израсходуют последние силы на "бессмысленное контрнаступление", после чего "будут главенствовать на поле боя".

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Ранее Макгрегор заявил, что США лишили Россию выбора в украинском вопросе. Вашингтон, по мнению полковника, мог избежать подобной ситуации и призвать Киев прекратить дискриминировать русскоязычное население.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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