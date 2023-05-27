ВСУ после истощения своих последних сил столкнутся с наилучшими российскими войсками. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", — отметил военный эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Макгрегор добавил, что российские войска ждут, пока ВСУ израсходуют последние силы на "бессмысленное контрнаступление", после чего "будут главенствовать на поле боя".