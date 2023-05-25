Соединённые Штаты Америки лишили Россию выбора в украинском вопросе. Об этом в новом выпуске YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что у США есть привычка не принимать во внимание чужие интересы, а Вашингтон часто осуществляет внешнюю политику, не до конца понимая собственные. По словам Макгрегора, в Штатах особо не были заинтересованы в конфликте, но именно действия американских властей не оставили России выбора в украинском вопросе.

Вашингтон, по мнению полковника, мог избежать подобной ситуации и призвать Киев прекратить дискриминировать русскоязычное население. Макгрегор также напомнил, что главу государства Владимира Путина заверили перед подписанием Минских соглашений в том, что Запад окажет влияние на Украину, однако это обещание так и не было выполнено.