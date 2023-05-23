В США допустили ввод войск НАТО на Украину

США тяжело переживают освобождение Артёмовска российскими войсками, поэтому в Белом доме допускают ввод войск НАТО на Украину, чтобы спасти от гибели киевский режим. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", — пояснил он.

Американские власти стали говорить о возможной победе России после Артёмовска, продолжил Макгрегор. По его словам, Вашингтон может решиться на открытую интервенцию на украинскую территорию, что обернётся для него катастрофой. Военный уверен, что единственным выходом было бы признать Украину нейтральным государством, как предлагала Москва, но по вине Запада этот вариант завершения конфликта уже упущен.