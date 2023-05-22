В США назвали освобождение Артёмовска крупнейшей битвой со Второй мировой
Экс-сенатор США Блэк: Россия в Артёмовске выиграла крупнейшую битву с 1945 года
Освободив Артёмовск, Россия выиграла крупнейшее сражение с конца Второй мировой войны. Об этом заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк. Он отметил, что ВСУ понесли "сокрушительные потери", а сама битва была "эпичной".
"Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времён Второй мировой... Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что [президент Украины Владимир] Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Тем не менее, уверен Блэк, поражение не подтолкнёт украинского лидера к поиску мирного решения конфликта. Напротив, скоро стоит ожидать уже давно анонсированного масштабного контрнаступления. Зеленский нуждается в этом, отметил экс-сенатор, "чтобы доказать, что у него всё ещё есть боевая мощь".
Напомним, несмотря на прозвище "фортеця Бахмут" (крепость — укр.), 20 мая российские силы полностью освободили Артёмовск. В операции, которая заняла 224 дня, принимали участие бойцы ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. В ходе саммита "Большой семёрки" в Хиросиме Владимир Зеленский признал потерю города, однако назвал поражение незначительным. Примечательно, что ранее он придерживался другого мнения. К примеру, пророчил создание там плацдарма для дальнейшего наступления ВС РФ.
ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина