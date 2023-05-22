В США назвали освобождение Артёмовска крупнейшей битвой со Второй мировой

Освободив Артёмовск, Россия выиграла крупнейшее сражение с конца Второй мировой войны. Об этом заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк. Он отметил, что ВСУ понесли "сокрушительные потери", а сама битва была "эпичной".

"Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времён Второй мировой... Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что [президент Украины Владимир] Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", — сказал он в беседе с РИА "Новости".