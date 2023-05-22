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Опубликовано 22 мая 2023, 06:59
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Пушилин: В Артёмовске началось предварительное разминирование города

В освобождённом российскими силами Артёмовске началось предварительное разминирование города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Идёт предварительное разминирование города", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Также в городе планируется организовать межведомственный штаб по оказанию помощи освобождённым территориям. По словам Пушилина, он начнёт работать уже в самое ближайшее время.

"Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобождённым городам", — уточнил он.

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20 мая стало известно о полном освобождении Артёмовска. Минобороны РФ отметило в этом заслугу бойцов ЧВК "Вагнер", а также авиации и артиллеристов Южной группировки войск. Бои за город шли 224 дня. Вчера на саммите G7 в Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский подтвердил "потерю" города, однако уже спустя пару часов его пресс-секретарь дал опровержение. После этого и сам Зеленский "изменил показания". По мнению главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, он либо лукавит, либо попросту не в курсе ситуации.

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ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Николь Вербер
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