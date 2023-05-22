Пушилин: В Артёмовске началось предварительное разминирование города

В освобождённом российскими силами Артёмовске началось предварительное разминирование города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Идёт предварительное разминирование города", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Также в городе планируется организовать межведомственный штаб по оказанию помощи освобождённым территориям. По словам Пушилина, он начнёт работать уже в самое ближайшее время.