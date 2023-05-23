6 самых боеспособных подразделений ВСУ, уничтоженных в "бахмутской мясорубке"
Бок о бок с ВСУ за Бахмут сражались парамилитаристские формирования. Некоторые из них уже "не подлежат восстановлению". Значительная часть из них уничтожена в городских боях либо при попытках прорыва.
Раненые украинские солдаты ждут перевода в больницу. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency
20 мая российские войска полностью освободили Бахмут (Артёмовск). Битва за город длилась 224 дня. Против ВС РФ выступали ВСУ, иностранные наёмники и несколько известных своими зверствами нацбатов.
Поражение ВСУ под Артёмовском
Победа ВС РФ на данном направлении состоялась в годовщину освобождения Мариуполя. 21 мая Минобороны РФ выступило с официальным заявлением.
— На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировкой войск завершено освобождение города Артёмовск, — отчитались в ведомстве.
Против ВС РФ под Бахмутом (Артёмовском) сражались многочисленные подразделения ВСУ, отдельные батальоны теробороны, наёмники из Польши, Грузии, Британии, Австралии, Швеции, Норвегии и других стран. Помимо вышеперечисленных, под Бахмут (Артёмовск) Киев перебросил практически все националистические батальоны (нацбаты) и так называемые добровольческие батальоны (добробаты). Некоторые из них, такие как "Грузинский легион", представляли собой коктейль "два в одном" — и наёмники, и добробат. Также верно и то, что зачастую различия между добробатовцами и солдатами ВСУ чисто условные.
Какие подразделения ВСУ потеряли в Артёмовске
На днях в немецком издании левого толка Junge Welt вышла статья обозревателя Райнхарда Лаутербаха, посвящённая сдаче Бахмута (Артёмовска). Говорится там среди прочего и про "Азов"*. По данным Лаутербаха, из 2,5 тысячи бойцов "Азова", взятых ВС РФ в плен ещё при штурме "Азовстали" в мае 2022-го, около 500 вернулись на Украину (о месте дислокации остальных двух тысяч неизвестно). Из них и новых добровольцев был сформирован новый "Азов", о чём сообщил их вождь Андрей Билецкий в начале года. "Азов" стал отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ и вскоре был отправлен в Бахмут (Артёмовск).
В январе российские штурмовики столкнулись с новым "Азовом"* под Клещеевкой, и встреча эта плохо закончилась для националистов. Боевиков "Азова"* опознали по шевронам, снятым с убитых. Как и в случае с Мариуполем, против российских сил нацбат оказался неэффективен, понёс большие потери, остальные спаслись бегством. Впрочем, основная задача, возложенная Киевом на головорезов, — организация заградотрядов.
Спецподразделения "Кракен"
Как и "Азов"* в Бахмуте (Артёмовске), "Кракен" (сформированный в марте 2022-го ветеранами "Азова") выполнял в основном роль заградотрядов. Чем больше усугублялось положение местного гарнизона ВСУ, тем сильнее Киев нуждался в их услугах.
В конце лета 2022-го ВКС РФ ударили по позициям "Кракена" в Артёмовске, уничтожив более тридцати и ранив свыше пятидесяти бойцов из формирования. В конце апреля 2023-го в Артёмовске был ликвидирован видный участник "Кракена" Вячеслав Шахов.
Несмотря на то что "Кракен" на Украине называли одним из самых боеспособных подразделений, особой роли в битве за Артёмовск подразделение не сыграло.
Добровольческий украинский корпус
В феврале Киев перебросил в Бахмут (Артёмовск) бойцов батальона "Правый сектор" (ДУК ПС)*, влившегося в 67-ю бригаду ВСУ. С начала года они дислоцировались на участке Сватово – Купянск.
Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency
По одной из версий, правосеки понадобились в Артёмовске для поддержки ВСУ. По другой, Киев специально бросил строптивых националистов в "бахмутскую мясорубку", поскольку они представляли собой проблему для официальной власти. Впрочем, одно другому не мешает.
В конце февраля бойцы из штурмовой группы ВС РФ докладывали, что часть убитых и взятых в плен на юге Бахмута (Артёмовска) военных оказались членами "Правого сектора"*. Согласно изъятым у украинских военных документам, многие из них были выходцами из Киевской, Ивано-Франковской, Львовской областей.
7 марта был ликвидирован один из главарей "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). Неделю спустя сообщили о ликвидации правосека Виталия Каплина с позывным Тура.
Потери ВСУ в Артёмовске
Общие потери ВСУ в "бахмутской мясорубке" в данный момент оцениваются в 55–60 тыс. человек только убитыми. Всего в пожаре этого сражения сгорело порядка 21 бригады регулярной армии Украины, включая многочисленные бригады территориальной обороны. Количество раненых, пленных и пропавших без вести ещё предстоит подсчитать. С учётом того что после уничтожения гарнизона украинских войск в городе фронт сдвинулся на запад, выжившие и чудом избежавшие уничтожения подразделения отступили туда. О расформировании многочисленных нацбатов речь пока не идёт — в данный момент командование ВСУ оценивает уровень нанесённого ущерба.
Скорее всего, список подразделений, как включённых в состав ВСУ, так и оформленных в подчинение Нацгвардии Украины и брошенных Киевом под Бахмут (Артёмовск), не исчерпывается вышеперечисленными формированиями. Тем не менее очевидно, что никто из парамилитаристов не помог отстоять Бахмут, который теперь правильнее было бы называть Артёмовском.