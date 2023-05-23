6 самых боеспособных подразделений ВСУ, уничтоженных в "бахмутской мясорубке" Бок о бок с ВСУ за Бахмут сражались парамилитаристские формирования. Некоторые из них уже "не подлежат восстановлению". Значительная часть из них уничтожена в городских боях либо при попытках прорыва. 50993 50993 Раненые украинские солдаты ждут перевода в больницу. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

20 мая российские войска полностью освободили Бахмут (Артёмовск). Битва за город длилась 224 дня. Против ВС РФ выступали ВСУ, иностранные наёмники и несколько известных своими зверствами нацбатов.

Поражение ВСУ под Артёмовском

Победа ВС РФ на данном направлении состоялась в годовщину освобождения Мариуполя. 21 мая Минобороны РФ выступило с официальным заявлением.

— На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировкой войск завершено освобождение города Артёмовск, — отчитались в ведомстве.

Против ВС РФ под Бахмутом (Артёмовском) сражались многочисленные подразделения ВСУ, отдельные батальоны теробороны, наёмники из Польши, Грузии, Британии, Австралии, Швеции, Норвегии и других стран. Помимо вышеперечисленных, под Бахмут (Артёмовск) Киев перебросил практически все националистические батальоны (нацбаты) и так называемые добровольческие батальоны (добробаты). Некоторые из них, такие как "Грузинский легион", представляли собой коктейль "два в одном" — и наёмники, и добробат. Также верно и то, что зачастую различия между добробатовцами и солдатами ВСУ чисто условные.

Какие подразделения ВСУ потеряли в Артёмовске

На днях в немецком издании левого толка Junge Welt вышла статья обозревателя Райнхарда Лаутербаха, посвящённая сдаче Бахмута (Артёмовска). Говорится там среди прочего и про "Азов"*. По данным Лаутербаха, из 2,5 тысячи бойцов "Азова", взятых ВС РФ в плен ещё при штурме "Азовстали" в мае 2022-го, около 500 вернулись на Украину (о месте дислокации остальных двух тысяч неизвестно). Из них и новых добровольцев был сформирован новый "Азов", о чём сообщил их вождь Андрей Билецкий в начале года. "Азов" стал отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ и вскоре был отправлен в Бахмут (Артёмовск).

В январе российские штурмовики столкнулись с новым "Азовом"* под Клещеевкой, и встреча эта плохо закончилась для националистов. Боевиков "Азова"* опознали по шевронам, снятым с убитых. Как и в случае с Мариуполем, против российских сил нацбат оказался неэффективен, понёс большие потери, остальные спаслись бегством. Впрочем, основная задача, возложенная Киевом на головорезов, — организация заградотрядов.

Спецподразделения "Кракен"

Как и "Азов"* в Бахмуте (Артёмовске), "Кракен" (сформированный в марте 2022-го ветеранами "Азова") выполнял в основном роль заградотрядов. Чем больше усугублялось положение местного гарнизона ВСУ, тем сильнее Киев нуждался в их услугах.

В конце лета 2022-го ВКС РФ ударили по позициям "Кракена" в Артёмовске, уничтожив более тридцати и ранив свыше пятидесяти бойцов из формирования. В конце апреля 2023-го в Артёмовске был ликвидирован видный участник "Кракена" Вячеслав Шахов.

Несмотря на то что "Кракен" на Украине называли одним из самых боеспособных подразделений, особой роли в битве за Артёмовск подразделение не сыграло.

Добровольческий украинский корпус

В феврале Киев перебросил в Бахмут (Артёмовск) бойцов батальона "Правый сектор" (ДУК ПС)*, влившегося в 67-ю бригаду ВСУ. С начала года они дислоцировались на участке Сватово – Купянск.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По одной из версий, правосеки понадобились в Артёмовске для поддержки ВСУ. По другой, Киев специально бросил строптивых националистов в "бахмутскую мясорубку", поскольку они представляли собой проблему для официальной власти. Впрочем, одно другому не мешает.

В конце февраля бойцы из штурмовой группы ВС РФ докладывали, что часть убитых и взятых в плен на юге Бахмута (Артёмовска) военных оказались членами "Правого сектора"*. Согласно изъятым у украинских военных документам, многие из них были выходцами из Киевской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

7 марта был ликвидирован один из главарей "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). Неделю спустя сообщили о ликвидации правосека Виталия Каплина с позывным Тура.

Потери ВСУ в Артёмовске

Общие потери ВСУ в "бахмутской мясорубке" в данный момент оцениваются в 55–60 тыс. человек только убитыми. Всего в пожаре этого сражения сгорело порядка 21 бригады регулярной армии Украины, включая многочисленные бригады территориальной обороны. Количество раненых, пленных и пропавших без вести ещё предстоит подсчитать. С учётом того что после уничтожения гарнизона украинских войск в городе фронт сдвинулся на запад, выжившие и чудом избежавшие уничтожения подразделения отступили туда. О расформировании многочисленных нацбатов речь пока не идёт — в данный момент командование ВСУ оценивает уровень нанесённого ущерба.

Скорее всего, список подразделений, как включённых в состав ВСУ, так и оформленных в подчинение Нацгвардии Украины и брошенных Киевом под Бахмут (Артёмовск), не исчерпывается вышеперечисленными формированиями. Тем не менее очевидно, что никто из парамилитаристов не помог отстоять Бахмут, который теперь правильнее было бы называть Артёмовском.

Авторы Евгений Жуков