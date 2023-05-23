Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
Покушение на Прилепина
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

США манипулируют данными по СНВ, заявили в МИД

ГД предложит исключить заправку польских грузовиков по розничным ценам России

"Ювентус" официально лишился десяти очков в чемпионате Италии

В офисе генсека ООН заявили, что операции с Россией можно проводить и без SWIFT

SHOT сообщает о гибели 39 диверсантов в боях в Белгородской области

Путин обязал бизнес выпустить замещающие евробонды облигации до 1 января

Пентагон опроверг информацию о взрыве у здания министерства

Волгоградец извинился перед мусульманами мира за сожжение Корана, но был арестован

МЧС опровергает сообщения об эвакуации в Белгородской области

ФИФА продлила разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке

Сгинувшие в Артёмовске: 6 самых боеспособных подразделений ВСУ, уничтоженных в "бахмутской мясорубке"

Бок о бок с ВСУ за Бахмут сражались парамилитаристские формирования. Некоторые из них уже "не подлежат восстановлению". Значительная часть из них уничтожена в городских боях либо при попытках прорыва.

22 мая, 23:40
<p>Раненые украинские солдаты ждут перевода в больницу. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency</p>

Раненые украинские солдаты ждут перевода в больницу. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

20 мая российские войска полностью освободили Бахмут (Артёмовск). Битва за город длилась 224 дня. Против ВС РФ выступали ВСУ, иностранные наёмники и несколько известных своими зверствами нацбатов.

Поражение ВСУ под Артёмовском

Победа ВС РФ на данном направлении состоялась в годовщину освобождения Мариуполя. 21 мая Минобороны РФ выступило с официальным заявлением.

— На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировкой войск завершено освобождение города Артёмовск, — отчитались в ведомстве.

Против ВС РФ под Бахмутом (Артёмовском) сражались многочисленные подразделения ВСУ, отдельные батальоны теробороны, наёмники из Польши, Грузии, Британии, Австралии, Швеции, Норвегии и других стран. Помимо вышеперечисленных, под Бахмут (Артёмовск) Киев перебросил практически все националистические батальоны (нацбаты) и так называемые добровольческие батальоны (добробаты). Некоторые из них, такие как "Грузинский легион", представляли собой коктейль "два в одном" — и наёмники, и добробат. Также верно и то, что зачастую различия между добробатовцами и солдатами ВСУ чисто условные.

От футбольного хардкора до убийцы: Как белорусский садист Даниил Моджахед Ляшук воюет на Украине в рядах радикалов

От футбольного хардкора до убийцы: Как белорусский садист Даниил Моджахед Ляшук воюет на Украине в рядах радикалов

Какие подразделения ВСУ потеряли в Артёмовске

На днях в немецком издании левого толка Junge Welt вышла статья обозревателя Райнхарда Лаутербаха, посвящённая сдаче Бахмута (Артёмовска). Говорится там среди прочего и про "Азов"*. По данным Лаутербаха, из 2,5 тысячи бойцов "Азова", взятых ВС РФ в плен ещё при штурме "Азовстали" в мае 2022-го, около 500 вернулись на Украину (о месте дислокации остальных двух тысяч неизвестно). Из них и новых добровольцев был сформирован новый "Азов", о чём сообщил их вождь Андрей Билецкий в начале года. "Азов" стал отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ и вскоре был отправлен в Бахмут (Артёмовск).

В январе российские штурмовики столкнулись с новым "Азовом"* под Клещеевкой, и встреча эта плохо закончилась для националистов. Боевиков "Азова"* опознали по шевронам, снятым с убитых. Как и в случае с Мариуполем, против российских сил нацбат оказался неэффективен, понёс большие потери, остальные спаслись бегством. Впрочем, основная задача, возложенная Киевом на головорезов, — организация заградотрядов.

Западные СМИ используют три методички, говоря о взятом Россией Бахмуте

Западные СМИ используют три методички, говоря о взятом Россией Бахмуте

Спецподразделения "Кракен"

Как и "Азов"* в Бахмуте (Артёмовске), "Кракен" (сформированный в марте 2022-го ветеранами "Азова") выполнял в основном роль заградотрядов. Чем больше усугублялось положение местного гарнизона ВСУ, тем сильнее Киев нуждался в их услугах.

В конце лета 2022-го ВКС РФ ударили по позициям "Кракена" в Артёмовске, уничтожив более тридцати и ранив свыше пятидесяти бойцов из формирования. В конце апреля 2023-го в Артёмовске был ликвидирован видный участник "Кракена" Вячеслав Шахов.

Несмотря на то что "Кракен" на Украине называли одним из самых боеспособных подразделений, особой роли в битве за Артёмовск подразделение не сыграло.

Добровольческий украинский корпус

В феврале Киев перебросил в Бахмут (Артёмовск) бойцов батальона "Правый сектор" (ДУК ПС)*, влившегося в 67-ю бригаду ВСУ. С начала года они дислоцировались на участке Сватово – Купянск.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По одной из версий, правосеки понадобились в Артёмовске для поддержки ВСУ. По другой, Киев специально бросил строптивых националистов в "бахмутскую мясорубку", поскольку они представляли собой проблему для официальной власти. Впрочем, одно другому не мешает.

В конце февраля бойцы из штурмовой группы ВС РФ докладывали, что часть убитых и взятых в плен на юге Бахмута (Артёмовска) военных оказались членами "Правого сектора"*. Согласно изъятым у украинских военных документам, многие из них были выходцами из Киевской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

7 марта был ликвидирован один из главарей "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). Неделю спустя сообщили о ликвидации правосека Виталия Каплина с позывным Тура.

Потери ВСУ в Артёмовске

Общие потери ВСУ в "бахмутской мясорубке" в данный момент оцениваются в 55–60 тыс. человек только убитыми. Всего в пожаре этого сражения сгорело порядка 21 бригады регулярной армии Украины, включая многочисленные бригады территориальной обороны. Количество раненых, пленных и пропавших без вести ещё предстоит подсчитать. С учётом того что после уничтожения гарнизона украинских войск в городе фронт сдвинулся на запад, выжившие и чудом избежавшие уничтожения подразделения отступили туда. О расформировании многочисленных нацбатов речь пока не идёт — в данный момент командование ВСУ оценивает уровень нанесённого ущерба.

Скорее всего, список подразделений, как включённых в состав ВСУ, так и оформленных в подчинение Нацгвардии Украины и брошенных Киевом под Бахмут (Артёмовск), не исчерпывается вышеперечисленными формированиями. Тем не менее очевидно, что никто из парамилитаристов не помог отстоять Бахмут, который теперь правильнее было бы называть Артёмовском.

Россия возрождает: Первая годовщина освобождения Мариуполя

Россия возрождает: Первая годовщина освобождения Мариуполя

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!