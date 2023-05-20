Россия возрождает: Первая годовщина освобождения Мариуполя Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как операция по освобождению Мариуполя вошла в героическую военную историю нашей страны. 20 мая, 09:13 Выведенная из строя военная техника у металлургического комбината "Азовсталь". Обложка © ТАСС / Иван Ноябрев

20 мая 2022 года российские войска окончательно освободили многострадальный Мариуполь — один из крупнейших городов ДНР, оккупированных с 2014 года киевским режимом. Все эти восемь лет Мариуполь был базой для неонацистской группировки "Азов"*, которая не только кормилась с местных жителей, но и превращала город в самую настоящую крепость. Там было собрано огромное количество боеприпасов, возводились укрепления.

Предполагалось, что Маруполь будет плацдармом для удара по Донецку и Крыму, однако 24 февраля 2022 года российские войска сорвали этот план. В кратчайшие сроки они смогли выйти к Мариуполю как с востока, так и с запада (с территории Крыма), взять город в кольцо и начать планомерное уничтожение засевших там нацистов. Сделать это было очень непросто. Азовцы*, которых Украина позиционировала как героев, не защищали мирных жителей, а защищались ими. Прикрывались, размещая простых людей в зданиях, превращённых в бастионы, дабы российские войска не могли применять там самые тяжёлые виды вооружений.

В свою очередь наступающие российские части, куда входили и подразделения ДНР, на тот момент независимого государства, наоборот, пытались мирных жителей защищать. Выводили их из зданий, закрывали от обстрелов порой ценой собственной жизни. И немудрено, ведь для России жители Мариуполя были своими людьми, а для нацистов — расходным материалом. Тем более после того, как мариупольцы даже в условиях оккупации отвергли попытки украинизации. По сути, нацисты обращались с мариупольцами как с людьми второго сорта, низшей расой своей "украинской державы".

В ходе недель тяжёлых боёв подразделениям Российской армии удалось освободить большую часть территории города, вытеснив боевиков на территорию комбината "Азовсталь" — по сути, города внутри города, да ещё и с огромными подземными коммуникациями.

Штурмовать этот бастион российские войска не собирались — президент Путин, желая сберечь жизни наших людей, приказал просто взять здание комбината в осаду. "Не нужно лезть в эти катакомбы, ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это", — потребовал он от министра обороны Сергея Шойгу.

В итоге боевики, находившиеся, между прочим, в численном большинстве по сравнению с осаждавшими их россиянами, героически капитулировали, осознав бесперспективность дальнейшего сопротивления и нулевые шансы того, что режим Зеленского их деблокирует. Что и неудивительно, ведь для Киева азовские нацисты были таким же расходным материалом, как для последних жители Мариуполя, ведь Зеленскому нужна была их героическая гибель.

Операция по освобождению Мариуполя уже заняла своё почётное место в череде громких побед Российской армии. Подобно взятию Измаила, освобождение Мариуполя стало примером эффективной штурмовой операции, чётко распланированной и реализованной. А капитуляция нацистов и их последующие песни в плену, в том числе о военных преступлениях, уничтожили миф об их силе. В 2022 году Президент Владимир Путин за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества присвоил Мариуполю почётное звание "Город воинской славы".

Однако освободить город — это полдела. Его нужно было ещё и восстановить. И вслед за военным подвигом начал совершаться строительный. Бригады со всей России (в том числе и минобороновские) в кратчайшие сроки стали строить новые кварталы, создавать новую инфраструктуру. Президент Путин лично держит ситуацию на контроле и даже посетил большую стройку.

После реконструкции Мариуполь вернёт себе роль одного из важнейших русских портов Приазовья и станет региональным центром развития. Процветающий приморский город сможет стать крупным курортом и транспортным узлом нашей страны, каким он был значительную часть своей истории.

Напомним, что ещё в IX веке через Северное Приазовье пролегали торговые пути, связывающие Русь с Кавказом. В этот же исторический период Русь взяла контроль над этой территорией и несколько веков активно устанавливала культурные, политические и духовные связи с Северным Приазовьем. Во время ордынского нашествия эти земли были отрезаны от русских княжеств. В состав России Северное Приазовье вернулось при Екатерине Великой вместе с Крымом и Южным Приазовьем.

Кроме того, Мариуполь станет и примером. Примером восстановления других городов Донбасса и бывшей Украины, которые российские войска освободили и будут освобождать в будущем. Этих городов огромное множество, так что впереди у военных и строителей большая работа. * Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Геворг Мирзаян