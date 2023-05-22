Западные СМИ используют три методички, говоря о взятом Россией Бахмуте Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные СМИ изворачиваются в статьях об освобождении Артёмовска. 21 мая, 23:40 Заявление основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина о взятии Артёмовска под контроль ВС РФ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба "Конкорда"

Когда освободили Бахмут

20 мая российские войска окончательно освободили российский город Артёмовск, который киевский режим назвал Бахмутом. Президент Владимир Путин лично выразил благодарность группе "Вагнер", штурмовавшей город, и Министерству обороны, чьи части прикрывали вагнеровцев с флангов, а также поддерживали при помощи артиллерийских и воздушных частей. Всё российское информационное пространство аплодирует освобождению города и строит планы на будущее.

Однако в западном информационном пространстве реальность стала подаваться совершенно иначе. "Статус украинского города Бахмута находится под вопросом", — обтекаемо написал американский Fox News, выкладывая на одну чашу весов "заявление России о контроле над городом", а на другую — заявления Владимира Зеленского об обратном. "CNN не может проверить утверждения ни одной из сторон на поле боя", — внезапно заявило о дилемме издание.

И все словно не замечали простой факт. Если у российской стороны помимо заявлений было огромное количество фото- и видеодоказательств освобождения города, снятых как самим "оркестром", так и военкорами, которые уже работают в Артёмовске, то у Зеленского — только слова. По сути, ложь, у которой были очевидные причины. "Подтверждённая российская победа в Бахмуте несколько смещает визит Зеленского в Японию, где он встречается с лидерами "Большой семёрки" и просит у них увеличения поддержки", — объясняло "Радио Свобода".

Правда, через несколько часов подход изменился. Нет, не потому, что западные СМИ провели фактчекинг или послали своих корреспондентов в окрестности Артёмовска: в худших традициях советских газет они стали переобуваться в прыжке, потому что Зеленский официально полупризнал потерю города, заявив, что "Бахмут теперь только в наших сердцах". Потом снова стали переобуваться, поскольку пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг заявления шефа, сказав, что "президент отрицает факт захвата Бахмута".

Как подают освобождение Бахмута западные СМИ

В итоге для того, чтобы не переобуваться по несколько раз за день и не терять остатки респектабельности, западные СМИ стали полупризнавать потерю киевским режимом города, но при этом подавать эту потерю через несколько смысловых тезисов.

Первый тезис можно условно назвать "а кому он вообще нужен?". Американские и европейские СМИ утверждают, что стратегической значимости у города нет, а есть лишь пропагандистская. "Аналитики уверяют, что город не несёт для России стратегического значения, однако его захват будет символической победой России после самой долгой битвы на украинской войне", — пишет Би-би-си.

"В случае подтверждения взятие Бахмута станет первым завоеванием России за последние месяцы. При этом символика города всегда перевешивала его стратегическое значение", — указывает CNN. Правда, были и те, кто писал по-другому, например Deutsche Welle. "Бахмут считается стратегически важным городом из-за своего расположения вдоль шоссе Е40, которое соединяет второй по величине украинский город Харьков с российским Ростовом-на-Дону. Захват Россией Бахмута позволит ей двигаться дальше на другие украинские города, такие как Славянск и Краматорск — важный индустриальный хаб и административный центр Донецкого региона.

"Это, в свою очередь, приблизит российскую цель по завоеванию всего Донецкого региона", — указывает издание. И если убрать всякие проукраинские моменты из серии "украинский город", "завоевание", то да, Deutsche Welle правильно расценивает последствия освобождения Артёмовска. Но, как отмечалось выше, оно в меньшинстве.

Второй тезис: это якобы огромные потери, которые понесла Российская армия. "Москва направила на город огромное количество живой силы, оружия и внимания, но по большому счёту не смогла сломить упорное украинское сопротивление, которое превзошло все ожидания", — пишет CNN.

И обманывает: количество бойцов "Вагнера", участвовавших в штурме, уступало тем войскам, которые киевский режим сосредоточил в городе и вокруг него. "Официальных данных о потерях нет, но ранее в этом году источник в НАТО сообщил CNN, что, по их оценкам, на каждого украинского солдата, убитого при защите Бахмута, Россия потеряла пятерых", — продолжает лгать издание.

Зеленский оценил численность российских войск, погибших в районе Артёмовска, в 100 тысяч человек, то есть примерно четверть всей группировки в Донбассе. Если считать количество раненых по отношению к хотя бы погибшим два к одному, то из слов Зеленского получается, что три четверти российских войск выбыло после операции в Артёмовске, что, конечно, выглядит крайне сомнительно для любого трезвого человека, не злоупотребляющего различными галлюциногенами и стимуляторами.

Украина. Донецкая область. Артёмовск (Бахмут). Дома, разрушенные в результате обстрела. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Третий тезис: Артёмовск был разрушен "российскими варварами". "Многие постройки были стёрты с лица земли. От других остались лишь обугленные остовы", — пишет The New York Times. "До войны в городе проживало около 70 тысяч человек, а сейчас он был полностью уничтожен в течение десятимесячного наступления российских сил, в котором главную роль играли солдаты "Вагнера", — указывает "Радио Свобода".

И никто из них не говорит о том, почему город был разрушен: потому что войска киевского режима снова, как и в Мариуполе, взяли город и его жителей в заложники. Использовали жилые здания для обороны (правда, сначала знатно там помародёрили). Ну а что, для них жители Донбасса не люди, а значит, их имущество является законной добычей.

Однако можно не сомневаться, что после освобождения город Артёмовск будет снова отстроен — как сейчас отстраивают Мариуполь. И люди туда вернутся. Российские люди в российский город.

Авторы Геворг Мирзаян