В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России

Либо контрнаступление, либо капитуляция перед Россией. Такой ультиматум США поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции", — сказал Макгрегор.

Макгрегор признал, что эта информация пришла из Белого дома и фактически является утечкой. Экс-советник главы Пентагона высказал мнение, что, если Киев и дальше будет сопротивляться, ситуация для Украины и НАТО быстро ухудшится. Причиной он назвал господствующее положение России в этом регионе.