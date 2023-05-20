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20 мая, 19:33

В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США поставили Зеленскому ультиматум о капитуляции

Либо контрнаступление, либо капитуляция перед Россией. Такой ультиматум США поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции", — сказал Макгрегор.

Макгрегор признал, что эта информация пришла из Белого дома и фактически является утечкой. Экс-советник главы Пентагона высказал мнение, что, если Киев и дальше будет сопротивляться, ситуация для Украины и НАТО быстро ухудшится. Причиной он назвал господствующее положение России в этом регионе.

"Если хочет выжить": В США сообщили об ультиматуме Вашингтона Зеленскому

"Если хочет выжить": В США сообщили об ультиматуме Вашингтона Зеленскому

Ранее Лайф писал, что в действиях Пентагона увидели секретное послание Зеленскому о капитуляции. Сделать это нужно, пока у Украины ещё есть шанс на диалог, а не на срочную капитуляцию, считают аналитики.

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t.me / Zelenskiy / Official

Арина Родионова
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