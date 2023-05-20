В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США поставили Зеленскому ультиматум о капитуляции
Либо контрнаступление, либо капитуляция перед Россией. Такой ультиматум США поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции", — сказал Макгрегор.
Макгрегор признал, что эта информация пришла из Белого дома и фактически является утечкой. Экс-советник главы Пентагона высказал мнение, что, если Киев и дальше будет сопротивляться, ситуация для Украины и НАТО быстро ухудшится. Причиной он назвал господствующее положение России в этом регионе.
Ранее Лайф писал, что в действиях Пентагона увидели секретное послание Зеленскому о капитуляции. Сделать это нужно, пока у Украины ещё есть шанс на диалог, а не на срочную капитуляцию, считают аналитики.
t.me / Zelenskiy / Official