"Как карточный домик": В США допустили скорый развал правительства Украины
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Правительство Украины скоро развалится
Без поддержки США правительство Украины сразу же рухнет, так как оно уже находится на грани развала. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Украинский госаппарат находится на грани коллапса <…> Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику [Украины] в рабочем состоянии", — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.
Макгрегор заявил, что без поддержки Вашингтона всё развалится, как карточный домик. Он также выразил озабоченность возможным вмешательством США в украинский конфликт с расчётом на неспособность России ответить на такой шаг.
Ранее Лайф писал, что ВСУ упустили шанс организовать контрнаступление в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий добавил, что нынешняя готовность противника к контрнаступлению достаточно низкая.
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