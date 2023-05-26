Без поддержки США правительство Украины сразу же рухнет, так как оно уже находится на грани развала. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинский госаппарат находится на грани коллапса <…> Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику [Украины] в рабочем состоянии", — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

Макгрегор заявил, что без поддержки Вашингтона всё развалится, как карточный домик. Он также выразил озабоченность возможным вмешательством США в украинский конфликт с расчётом на неспособность России ответить на такой шаг.