Украинский лидер Владимир Зеленский так упорно избегает возвращения в Киев из-за инцидента с дронами у Кремля. Такое мнение высказал американский правозащитник Аджаму Барака. Он высказал мнение, что президент Украины опасается ответного удара.

Так Барака прокомментировал высказывание обозревателя издания Gray Zone Макса Блюменталя, в котором журналист назвал ошибкой украинских властей попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина.