"Боится": В США объяснили нежелание Зеленского появляться в Киеве
Правозащитник Барака: Зеленский не появляется в Киеве после ЧП с дронами у Кремля
Украинский лидер Владимир Зеленский так упорно избегает возвращения в Киев из-за инцидента с дронами у Кремля. Такое мнение высказал американский правозащитник Аджаму Барака. Он высказал мнение, что президент Украины опасается ответного удара.
Так Барака прокомментировал высказывание обозревателя издания Gray Zone Макса Блюменталя, в котором журналист назвал ошибкой украинских властей попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время", — заявил Барака в "Твиттере".
Напомним, в ночь на 3 мая была совершена попытка беспилотниками нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты были выведены из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, а СК РФ возбудил дело о теракте. При этом официально Киев отрицает причастность к атаке на Кремль.
t.me / Офис Зеленского