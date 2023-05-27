В США назвали следующий город, который сдадут ВСУ
MWM: После Бахмута Украина может потерять Часов Яр
Следующим после Артёмовска (украинское название — Бахмут) городом, над которым Украина потеряет контроль, может стать Часов Яр, заявили обозреватели американской Military Watch Magazine.
"Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артёмовска", — сказано в материале.
Журналисты напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского насчёт того, что взятие Артёмовска откроет для ВС РФ пути на Славянск и Краматорск. В Артёмовске находятся важные логистические узлы, благодаря которым он имеет большое стратегическое значение.
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Стоит отметить, что риторика президента Украины Зеленского касательно Бахмута непостоянна и, видимо, зависит от ситуации на фронте. Депутат Госдумы обратил внимание на то, как Зеленский называл Бахмут неприступной крепостью до его взятия, и на то, что после оставления города украинскими войсками президент Украины на саммите G7 заявил: "Ничего страшного не случилось".
ТАСС / Иван Ноябрев