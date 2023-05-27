Журналисты напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского насчёт того, что взятие Артёмовска откроет для ВС РФ пути на Славянск и Краматорск. В Артёмовске находятся важные логистические узлы, благодаря которым он имеет большое стратегическое значение.

Стоит отметить, что риторика президента Украины Зеленского касательно Бахмута непостоянна и, видимо, зависит от ситуации на фронте. Депутат Госдумы обратил внимание на то, как Зеленский называл Бахмут неприступной крепостью до его взятия, и на то, что после оставления города украинскими войсками президент Украины на саммите G7 заявил: "Ничего страшного не случилось".