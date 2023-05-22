Первый звонок капитуляции: В Госдуме объяснили смену показаний Зеленского на G7 о падении "фортеця Бахмут"
Депутат Журавлёв призвал не верить "россказням" Зеленского после Артёмовска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak
Президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет показания в зависимости от происходящего на фронте, поэтому нет смысла всерьёз воспринимать его "россказни". Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Он напомнил, что Зеленский постоянно твердил, что Артёмовск — это неприступная крепость, а сдача города недопустима, потому что будет означать поражение Украины. После освобождения населённого пункта российскими военными украинский президент переобулся и заявил на саммите G7 в Хиросиме, что ничего страшного не случилось.
"Зеленский и все его прихвостни только и умеют, что надувать щёки, рассказывая о собственной силе и мощи, но с каждым днём российской спецоперации всё больше убеждаешься — это не более чем просто слова. Так было и с Артёмовском, который они объявили неприступной крепостью. И Зеленский лично не один раз говорил, что сдача города непременно приведёт Украину к поражению", — пояснил Журавлёв.
Чем хуже становились дела ВСУ на линии фронта, тем "меньшее стратегическое значение приписывалось Артёмовску в россказнях президента Украины", а теперь и вовсе оказывается, что от города ничего не осталось, а значит, Киеву и переживать об утрате нет смысла, отметил депутат.
По его словам, Зеленский воюет на словах и "каждый день побеждает Россию". Кроме того, ему важно не упасть в грязь лицом перед западными кураторами, отсюда столько бравады. А вот Москве такая позиция украинской власти даже выгодна, ведь так мы продолжаем решать задачи спецоперации, пока нас недооценивает противник, заключил собеседник Лайфа.
Напомним, 20 мая российские военные полностью освободили Артёмовск, который Киев гордо величал "фортеця Бахмут" (крепость). В операции отличились бойцы ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллеристы Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня. На саммите G7 Зеленский подтвердил, что Киев действительно потерял город, но он не счёл поражение значимым. Хотя ранее глава Украины не раз говорил, что если российские военные займут город, то это станет плацдармом для их масштабного наступления на Киев, а потерю Артёмовска он сравнивал с поражением Украины во всём конфликте.