Президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет показания в зависимости от происходящего на фронте, поэтому нет смысла всерьёз воспринимать его "россказни". Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Он напомнил, что Зеленский постоянно твердил, что Артёмовск — это неприступная крепость, а сдача города недопустима, потому что будет означать поражение Украины. После освобождения населённого пункта российскими военными украинский президент переобулся и заявил на саммите G7 в Хиросиме, что ничего страшного не случилось.

"Зеленский и все его прихвостни только и умеют, что надувать щёки, рассказывая о собственной силе и мощи, но с каждым днём российской спецоперации всё больше убеждаешься — это не более чем просто слова. Так было и с Артёмовском, который они объявили неприступной крепостью. И Зеленский лично не один раз говорил, что сдача города непременно приведёт Украину к поражению", — пояснил Журавлёв.

Чем хуже становились дела ВСУ на линии фронта, тем "меньшее стратегическое значение приписывалось Артёмовску в россказнях президента Украины", а теперь и вовсе оказывается, что от города ничего не осталось, а значит, Киеву и переживать об утрате нет смысла, отметил депутат.

По его словам, Зеленский воюет на словах и "каждый день побеждает Россию". Кроме того, ему важно не упасть в грязь лицом перед западными кураторами, отсюда столько бравады. А вот Москве такая позиция украинской власти даже выгодна, ведь так мы продолжаем решать задачи спецоперации, пока нас недооценивает противник, заключил собеседник Лайфа.