Москва выразила США протест из-за "одобрения ударов" по территории России

Старшие дипломаты Посольства США в Москве были вызваны в МИД России, где им заявили решительный протест. Причина — неприемлемые высказывания помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары Киева по Крыму и Белгородской области.

"Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками", — говорится в заявлении министерства.