Москва выразила США протест из-за "одобрения ударов" по территории России
МИД выразил протест Посольству США из-за слов помощника Байдена Салливана
Старшие дипломаты Посольства США в Москве были вызваны в МИД России, где им заявили решительный протест. Причина — неприемлемые высказывания помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары Киева по Крыму и Белгородской области.
"Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками", — говорится в заявлении министерства.
В дипведомстве подчеркнули, что враждебные выпады Вашингтона ввергли российско-американские отношения в опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями. Там также посоветовали Штатам наконец усвоить, что любые формы агрессии против Москвы будут и впредь "неизменно встречать самый решительный отпор".
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Напомним, ранее Салливан заявил, что США не вводили ограничений для Украины на удары по Крыму. По его словам, Белый дом не возражает против использования Киевом американского оружия, включая умные бомбы JDAM, для атак на российский полуостров. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление Салливана, отметил, что Москва будет рассматривать удары Украины по Крыму как нападение на любой другой субъект России и США должны понимать это.
VK / МИД России